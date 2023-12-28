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У Туреччині ударний дрон Anka III здійснив перший політ: Ердоган показав відео

Четвер 28 грудня 2023 22:04
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У Туреччині ударний дрон Anka III здійснив перший політ: Ердоган показав відео Фото: у Туреччині ударний дрон Anka III здійснив перший політ (twitter.com/birincimucahit)
Автор: Іван Носальський

Турецький ударний безпілотник Anka III сьогодні, 28 грудня, здійснив свій перший політ. Він може нести ракети та авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Twitter.

"Безпілотний військовий літак Anka III, розроблений компанією TAI, сьогодні успішно завершив свій перший політ. Сподіваємося, що наш літак зробить вагомий внесок в оборону нашої країни завдяки своїм передовим технологіям, дизайну та характеристикам", - написав Ердоган.

Турецький президент також оприлюднив відео першого польоту ударного безпілотника.

Anka III

Варто зауважити, що Anka III - це безпілотник з малою радіолокаційною видимістю.

Дрон не має горизонтального та вертикального хвоста, тому його видимість досить низька. Також він обладнаний додатковими приборами, які дозволяють ще більше знизити видимість.

Технічні характеристики безпілотника:

  • висота польоту - 13 км;
  • максимальна швидкість - близько 857 км/год;
  • крейсерська швидкість - 463 км/год;
  • корисне навантаження - до 1200 кг;
  • максимальна злітна маса - 6500 кг;
  • тривалість польоту - 10 годин.

Нагадаємо, ще у квітні турецькі ЗМІ писали, що перший політ безпілотника має відбутися не пізніше травня.

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