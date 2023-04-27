Туреччина готує до першого польоту новий безпілотник ANKA-3: у чому його особливість
Інженери турецької державної аерокосмічної компанії TUSAŞ готують до першого польоту нову розброку - безпілотник із малою радіолокаційною видимістю ANKA-3
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Безпілотник виділяється рядом переваг, високою швидкістю та великою вантажопідйомністю, також він має малу радіолокаційну видимість, що стало можливим завдяки застосуванню конструкції "літаючого крила".
"Оскільки літальний апарат не має горизонтального і вертикального хвоста, видимість досить низька. При цьому додаткові напрацювання дозволяють ще більше знизити видимість БПЛА", - зазначив директор бюро розробки безпілотних літальних апаратів TUSAŞ Бюлент Коркем.
Після випробувань в апарат будуть інтегровані бойові модулі та його підготують для застосування у реальних умовах. БПЛА може підніматись на висоту до 13 тис. метрів, а бойові завдання виконувати на висоті до 12 тис. метрів.
"Він розвиватиме швидкість до 0,7 маху. Якщо все пройде за наміченим планом, то до кінця поточного року або на початку наступного апарат буде готовий заступити на бойове чергування", - сказав Коркем.
Перший політ БПЛА ANKA-3 відбудеться на пізніше середини травня.
Туреччина продовжує розвивати власний військово-промисловий комплекс. Нещодавно перший вертолітний двигун власного виробництва успішно пройшов виробування.
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