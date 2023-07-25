У Туреччині створили першу у світі "розумну" підводну міну великого радіусу дії, - ЗМІ

Згідно з інформацією UCA буде представлена на Міжнародній виставці оборонної промисловості (IDEF), одному з найбільших світових оборонних заходів.

Він пройде з вівторка по п'ятницю в Стамбулі.

Як це влаштовано

Проєкт UCA, спільний проєкт Турецької корпорації машинобудівної та хімічної промисловості, KOC Defense і Науково-технічної дослідницької ради Турецького науково-дослідного інституту оборонної промисловості (SAGE) (TUBITAK), являє собою проєкт із перетворення бомб загального призначення MK-84 на наступальні морські міни.

Це відбувається шляхом інтеграції комплекту крилатого наведення (KGK) під назвою Gokce та інтелектуального пристрою виявлення цілей і мінно-пускового пристрою.

Завдяки аеродинамічним характеристикам і можливостям UCA літаки і БПЛА зможуть виконувати дистанційні наступальні мінні постановки на виходах з військово-морських баз противника і на транзитних шляхах, не ризикуючи собою.

UCA є кандидатом на роль першої у світі "розумної" підводної міни великої дальності дії.

Підводну міну можна буде використовувати на літаках F-16

Його нестимуть повітряні платформи, що перебувають на озброєнні Туреччини, які можуть запускати авіабомби MK-84 GP, як-от F-16, F-4 і бойові дрони Akinci та Aksungur.

UCA будуть скидатися з великих висот і великих швидкостей поза досяжністю мало- і середньовисотних систем ППО і переміщатися до точки постановки мін планерним польотом.

Розробка і виробництво зброї в Туреччині

У квітні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган показав новий турецький танк Altay та анонсував його серійне виробництво.

Пізніше повідомлялось, що наприкінці квітня Туреччина передасть перший танк Altay на тестування своїм військовим. Після цього очікується запуск його масового виробництва.

Нещодавно ми писали, що турецька компанія ASELSAN представила новий комплекс протиповітряної та протиракетної оборони GURZ у рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF'23.