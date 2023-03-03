У Туреччині створили комісію для розслідування наслідків землетрусів

У Туреччині створили спеціальну комісію, яка займеться розслідуванням наслідків руйнівних землетрусів у різних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Передбачається, що за результатами роботи комісії влада має намір визначити, які заходи необхідно вжити для підвищення ефективності урбанізації міст.

Відповідне рішення ухвалив парламент Туреччини. На першочерговому етапі новостворений орган розпочне роботу у місті Кахраманмараш на південному сході країни. Це рішення було підтримане всіма депутатами одноголосно.

Раніше ми писали, що поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі.

Нагадаємо, що в Туреччині поліція почала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.

Повідомляється, що за останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусів, які вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 тисяч осіб.

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