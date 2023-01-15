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У Туреччині стався землетрус магнітудою 4,9

Фото: землетрус магнітудою 4,9 зафіксували у турецькій провінції Елязиг (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Землетрус стався у провінції Елязиг у східній Анатолії магнітудою 4,9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне агентство Анадолу.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи зафіксовані о 06:36 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Сівріджі. Осередок залягав на глибині 17,9 км.

Про жертви та руйнування не повідомляється.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що 9 січня у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 7,6 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше в районі архіпелагу Вануату стався землетрус магнітудою 7,2.

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Землетрус