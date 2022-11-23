В Туреччині стався землетрус магнітудою 6.0: які наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру. (EMSC).

За їхньою інформацією, землетрус стався о 01:08 UTC, а його епіцентр знаходився на південному сході міста Дюзжде. Як зазначає Mirror, відлуння землетрусу відчувалося в багатьох районах на північному заході та в центрі Туреччини. По словам очевидців, поштовхи тривали до 30 секунд.

В МВС Туреччини заявили, що жертв внаслідок землетрусу немає, проте в деяких регіонах вимкнули електропостачання.