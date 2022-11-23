В Туреччині стався землетрус магнітудою 6.0: які наслідки
У районі Мармурового моря поблизу Стамбула на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 6.0.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру. (EMSC).
За їхньою інформацією, землетрус стався о 01:08 UTC, а його епіцентр знаходився на південному сході міста Дюзжде. Як зазначає Mirror, відлуння землетрусу відчувалося в багатьох районах на північному заході та в центрі Туреччини. По словам очевидців, поштовхи тривали до 30 секунд.
В МВС Туреччини заявили, що жертв внаслідок землетрусу немає, проте в деяких регіонах вимкнули електропостачання.
Нагадаємо, щонайменше 162 людини загинули внаслідок землетрусу магнітудою 5,6 на Західній Яві, який стався вранці 21 листопада.
В той же день сильний землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера стався біля грецького острова Крит.
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