У Туреччині стався вибух біля поліцейської дільниці

Двоє поліцейських отримали поранення внаслідок вибуху бомби біля поліцейської дільниці у південній турецькій провінції Мерсін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
МВС Туреччини заявило, що вибух стався близько 23:00 за місцевим часом.
Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано, повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини.
Нагадаємо, у 2019 році в Туреччині в результаті вибуху на автодорозі загинули 4 особи, ще 13 отримали поранення. Місцева влада звинуватила у вибуху членів робітничої партії Курдистану.
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