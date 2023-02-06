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У Туреччині стався сильний землетрус: у країні оголошено найвищий рівень тривоги

Фото: у Туреччині стався сильний землетрус (flickr.com/SamerMahroos)
Автор: Константин Широкун

Біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8 балів. Його епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Повідомляється, що внаслідок події є руйнування у кількох провінціях, сталося кілька афтершоків магнітудою понад 6 балів. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один -магнітудою 6,3.

Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Руйнування зафіксовано у чотирьох провінціях: Кахраманмараш, Малатья, Шанліурфа та Газіантеп. Про жертв поки не повідомлялося. Щонайменше внаслідок землетрусу повністю зруйновано одну восьмиповерхову будівлю.

Землетрус відчувався в інших країнах. Про підземні поштовхи повідомлялося в Лівані та Сирії.

Також відомо, що у місті Шанліурфа землетрус зруйнував 16 будинків, у провінції Кахраманмараш спалахнула велика пожежа.

МНС Туреччини готує допомогу постраждалим провінціям. Офіційних даних про кількість поранених та загиблих наразі немає. Продовжуються пошуки людей під завалами.

Оновлено (5:19)

Повідомляється, що землетрус відчувався в 10 провінціях Туреччини, стався 22 афтершоки. У країні оголошено найвищий рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.

Підземні поштовхи відчувалися також у Сирії. Вони призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама.

Оновлено (5:42)

За даними ВВС, щонайменше 10 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, кількість жертв зростає.

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Турция