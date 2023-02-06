В Турции произошло сильное землетрясение: в стране объявлен высший уровень тревоги

Возле города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Сообщается, что в результате происшествия есть разрушения в нескольких провинциях, произошло несколько афтершоков магнитудой выше 6 баллов. Спустя 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один –магнитудой 6,3.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Разрушения зафиксированы в четырех провинциях: Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. О жертвах пока не сообщалось. По меньшей мере, в результате землетрясения полностью разрушено одно восьмиэтажное здание.
Землетрясение ощущалось в других странах. О подземных толчках сообщалось в Ливане и Сирии.
Также известно, что в городе Шанлиурфа землетрясение разрушило 16 домов, в провинции Кахраманмараш вспыхнул большой пожар.
МЧС Турции готовит помощь пострадавшим провинциям. Официальных данных о количестве раненых и погибших пока нет. Продолжаются поиски людей под завалами.
Обновлено (5:19)
Сообщается, что землетрясение ощущалось в 10 провинциях Турции, произошло 22 афтершока. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий и международную помощь.
Подземные толчки, ощущались также в Сирии. Они привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама.
Обновлено (5:42)
По данным ВВС, по меньшей мере 10 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции, число жертв растет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.