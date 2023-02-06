RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции произошло сильное землетрясение: в стране объявлен высший уровень тревоги

Фото: в Турции произошло сильное землетрясение (flickr.com/SamerMahroos)
Автор: Константин Широкун

Возле города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что в результате происшествия есть разрушения в нескольких провинциях, произошло несколько афтершоков магнитудой выше 6 баллов. Спустя 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один –магнитудой 6,3.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Разрушения зафиксированы в четырех провинциях: Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. О жертвах пока не сообщалось. По меньшей мере, в результате землетрясения полностью разрушено одно восьмиэтажное здание.

Землетрясение ощущалось в других странах. О подземных толчках сообщалось в Ливане и Сирии.

Также известно, что в городе Шанлиурфа землетрясение разрушило 16 домов, в провинции Кахраманмараш вспыхнул большой пожар.

МЧС Турции готовит помощь пострадавшим провинциям. Официальных данных о количестве раненых и погибших пока нет. Продолжаются поиски людей под завалами.

Обновлено (5:19)

Сообщается, что землетрясение ощущалось в 10 провинциях Турции, произошло 22 афтершока. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий и международную помощь.

Подземные толчки, ощущались также в Сирии. Они привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама.

Обновлено (5:42)

По данным ВВС, по меньшей мере 10 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции, число жертв растет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция