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У Туреччині сталася потужна пожежа: горить хімічний завод

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Туреччина, Понеділок 28 листопада 2022 18:41
У Туреччині сталася потужна пожежа: горить хімічний завод Фото: у Туреччині сталася пожежа, горить хімічний завод (twitter.com/TR_Tube)
Автор: Тетяна Степанова

У Туреччині 28 листопада спалахнула потужна пожежа на хімічному заводі, який розташований в Памуккалі у провінції Денізлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

"Близько 12.30 на хімічному заводі, розташованому за 100 метрів від шосе Денізлі-Афьонкарахісар, спалахнула пожежа. На місці пожежі час від часу відбувалися вибухи", - йдеться в повідомленні.

У Туреччині сталася потужна пожежа: горить хімічний завод

Зазначено, що працівників підприємства вдалося евакуювати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До району події направлено багато пожежних бригад. Вони намагаються запобігти розповсюдженню вогню. Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що масштабна пожежа виникла на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Також раніше ми писали, що у Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.

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