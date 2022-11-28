У Туреччині сталася потужна пожежа: горить хімічний завод
У Туреччині 28 листопада спалахнула потужна пожежа на хімічному заводі, який розташований в Памуккалі у провінції Денізлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.
"Близько 12.30 на хімічному заводі, розташованому за 100 метрів від шосе Денізлі-Афьонкарахісар, спалахнула пожежа. На місці пожежі час від часу відбувалися вибухи", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що працівників підприємства вдалося евакуювати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До району події направлено багато пожежних бригад. Вони намагаються запобігти розповсюдженню вогню. Причина пожежі наразі невідома.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що масштабна пожежа виникла на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Також раніше ми писали, що у Вишгороді Київської області загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел.
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