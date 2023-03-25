В Турции рассказали, когда будут готовы к ратификации заявки Швеции на членство в НАТО

Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня, когда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Турции по внешней политике Ибрагима Калина, которое приводит NTV.

"С нашей точки зрения нет никаких препятствий для членства Финляндии в НАТО. Финляндия всегда была конструктивной", - говорится в заявлении.

Калин отметил, что Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по турецким требованиям. В результате турецкой оценки страна сочли уместным одобрить заявку Финляндию на вступление в НАТО.

"Двери в Швецию не закрыты полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры для решения наших проблем безопасности. Мы не против расширения НАТО в принцип", - объяснил советник президента Турции по внешней политике.