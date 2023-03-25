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В Турции рассказали, когда будут готовы к ратификации заявки Швеции на членство в НАТО

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Суббота 25 марта 2023 22:42
В Турции рассказали, когда будут готовы к ратификации заявки Швеции на членство в НАТО Фото: Советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня, когда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Турции по внешней политике Ибрагима Калина, которое приводит NTV.

"С нашей точки зрения нет никаких препятствий для членства Финляндии в НАТО. Финляндия всегда была конструктивной", - говорится в заявлении.

Калин отметил, что Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по турецким требованиям. В результате турецкой оценки страна сочли уместным одобрить заявку Финляндию на вступление в НАТО.

"Двери в Швецию не закрыты полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры для решения наших проблем безопасности. Мы не против расширения НАТО в принцип", - объяснил советник президента Турции по внешней политике.

Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО на саммите Альянса в июле. При этом в Турции, не одобрившей заявку страны на присоединение, заявляют, что это зависит от шагов Стокгольма.

Напомним, в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

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