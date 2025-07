У Туреччині розпочав роботу новий посол України Наріман Джелял

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган прийняв посла України Нарімана Джеляла у президентському комплексі. На зустрічі посол Джелял вручив президенту Ердогану вірчі грамоти", - йдеться в повідомленні.

President Recep Tayyip Erdoğan received Ambassador Nariman Dzhelyalov of Ukraine at the Presidential Complex.



At the meeting, Ambassador Dzhelyalov presented his letter of credence to President Erdoğan. pic.twitter.com/mdlW3L29ps