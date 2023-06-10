У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет

У Туреччині сьогодні, 10 червня, пролунав потужний вибух на заводі з виробництва ракет та вибухових речовин. Влада заявляє, що є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що через вибух загинули 5 працівників заводу. Через інцидент правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Франції чоловік з ножем напав на дітей у парку. Внаслідок атаки постраждало четверо дітей та дорослий, двоє з них були у критичному стані.

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