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В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет

Фото: в Турции раздался взрыв на заводе по производству ракет (flickr by Samer Mahroos)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции сегодня, 10 июня, раздался мощный взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Власти заявляют, что есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Взрыв произошел на заводе

Министерство обороны Турции заявило, что в результате взрыва погибли 5 работников завода. Из-за инцидента правоохранители начали расследование.

Напомним, недавно во Франции мужчина с ножом напал на детей в парке. В результате атаки пострадали четверо детей и взрослый, двое из них были в критическом состоянии.

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