В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет

В Турции сегодня, 10 июня, раздался мощный взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Власти заявляют, что есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Взрыв произошел на заводе
Министерство обороны Турции заявило, что в результате взрыва погибли 5 работников завода. Из-за инцидента правоохранители начали расследование.
#SONDURUM
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın
Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH — A Haber (@ahaber) June 10, 2023
Напомним, недавно во Франции мужчина с ножом напал на детей в парке. В результате атаки пострадали четверо детей и взрослый, двое из них были в критическом состоянии.
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