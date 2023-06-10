В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет

В Турции сегодня, 10 июня, раздался мощный взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Власти заявляют, что есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Напомним, недавно во Франции мужчина с ножом напал на детей в парке. В результате атаки пострадали четверо детей и взрослый, двое из них были в критическом состоянии.

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