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У Туреччині проходять переговори між делегаціями РФ та США, - ЗМІ

Автор: Руслан Гаращенко

У столиці Туреччини сьогодні, 14 листопада, відбуваються не анонсовані переговори між російською та американською делегаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Відомо, що з російської сторони до Анкари прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Подробиці переговорів поки що не розголошуються.

Тим часом у Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі.

Як пише Reuters, офіційні особи Туреччини також відмовляються коментувати повідомлення про переговори Росії та США.

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що чекають від Росії чітких сигналів щодо готовності до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні.

Крім того, повідомлялося, що Росія та США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення поновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в рамках нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПереговори у Туреччині