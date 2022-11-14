У Туреччині проходять переговори між делегаціями РФ та США, - ЗМІ

Відомо, що з російської сторони до Анкари прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Подробиці переговорів поки що не розголошуються.

Тим часом у Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі.

Як пише Reuters, офіційні особи Туреччини також відмовляються коментувати повідомлення про переговори Росії та США.