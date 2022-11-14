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В Турции проходят переговоры между делегациями РФ и США, - СМИ

Фото: директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В столице Турции сегодня, 14 ноября, проходят не анонсированные переговоры между российской и американской делегациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Известно, что с российской стороны в Анкару прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Подробности переговоров пока не разглашаются.

Тем временем в Кремле заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре.

Как пишет Reuters, официальные лица Турции также отказываются комментировать сообщения о переговорах России и США.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам для установки мира в Украине.

Кроме того, сообщалось, что Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

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