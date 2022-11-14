В Турции проходят переговоры между делегациями РФ и США, - СМИ

Известно, что с российской стороны в Анкару прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Подробности переговоров пока не разглашаются.

Тем временем в Кремле заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре.

Как пишет Reuters, официальные лица Турции также отказываются комментировать сообщения о переговорах России и США.