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У Туреччині пояснили, чому підтримують розширення НАТО

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Неділя 16 липня 2023 05:05
У Туреччині пояснили, чому підтримують розширення НАТО Фото: Фахреттін Алтун (twitter.com/fahrettinaltun)
Автор: Константин Широкун

Туреччина підтримує розширення НАТО не проти певної країни, а щоб забезпечити стабільність.

Про це заявив глава управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye.

"Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а щоб зробити альянс повномасштабною безпековою організацією, здатною забезпечити стабільність", - заявив Алтн.

На його думку, розширення Північноатлантичного альянсу – це ключ до довгострокового миру та стабільності.

"Туреччина ніколи не цуралася найскладніших операцій альянсу в різних куточках світу. У дедалі більш нестабільному світі, повному загроз і нових видів військових дій, Туреччина активно протидіє новим викликам, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО", - додав він.

Вступ Швеції до НАТО

У 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини. Зокрема, щодо Туреччини, там вважають, що Швеція лобіює інтереси курдських груп, які в Туреччині вважають терористичними.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований щодо вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, напередодні саміту НАТО, 9 липня, Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої обговорив питання щодо членства Швеції в Альянсі.

10 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Туреччині запевнили, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

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