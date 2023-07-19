У Туреччині планують підготувати Стамбул до можливого масштабного землетрусу

"Ми зустрілися з паном (мером Стамбула, - ред.) Екремом Імамоглу та главами районів міста з приводу можливого землетрусу в Стамбулі, ми досягли принципової згоди", - сказав міністр.

За його словами, робота з підготовки до удару стихії розпочинається наступного тижня.

Варто зазначити, що 12 липня турецький сейсмолог Наджі Герюр спрогнозував підземні поштовхи магнітудою 7,2-7,6 у районі Мармурового моря, де розташований Стамбул.

Землетруси у Туреччині

Нагадаємо, 6 лютого південну та центральну частини Туреччини вразили катастрофічні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. Кількість загиблих людей внаслідок природнього лиха становить близько 50 тисяч.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі оцінив збитки внаслідок землетрусів у 80 млрд доларів. Було зруйновано сотні будівель та критична інфраструктура.