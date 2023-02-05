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У Туреччині перекинувся автобус: 8 осіб загинули, десятки постраждали

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Бодрум, Неділя 05 лютого 2023 10:46
У Туреччині перекинувся автобус: 8 осіб загинули, десятки постраждали Фото: у Туреччині перекинувся пасажирський автобус (flickr by Samer Mahroos)
Автор: Наталія Юрченко

Пасажирський автобус у Туреччині перекинувся, злетівши з дороги. Внаслідок аварії щонайменше 8 осіб загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Аварія сталася на південному сході Туреччини. Пасажирський автобус прямував з міста Діярбакир у Бодрум.

Транспорт перевернувся на перехресті і злетів з траси. На місце ДТП було направлено декілька бригад швидкої допомоги, рятувальників та поліції.

За попередньою інформацією, відомо про 8 загиблих внаслідок аварії, а також про 35 постраждалих.

За фактом аварії у Туреччині розпочали розслідування.

У Туреччині перекинувся автобус: 8 осіб загинули, десятки постраждали

Фото: у Туреччині перекинувся пасажирський автобус (ntv.com)

Нагадаємо, нещодавно у Бразилії автобус, у якому перебувала футбольна команда, впав з мосту. Внаслідок аварії загинули 4 осіб.

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