У Туреччині перекинувся автобус: 8 осіб загинули, десятки постраждали
Пасажирський автобус у Туреччині перекинувся, злетівши з дороги. Внаслідок аварії щонайменше 8 осіб загинули, десятки отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Аварія сталася на південному сході Туреччини. Пасажирський автобус прямував з міста Діярбакир у Бодрум.
Транспорт перевернувся на перехресті і злетів з траси. На місце ДТП було направлено декілька бригад швидкої допомоги, рятувальників та поліції.
За попередньою інформацією, відомо про 8 загиблих внаслідок аварії, а також про 35 постраждалих.
За фактом аварії у Туреччині розпочали розслідування.
Фото: у Туреччині перекинувся пасажирський автобус (ntv.com)
Нагадаємо, нещодавно у Бразилії автобус, у якому перебувала футбольна команда, впав з мосту. Внаслідок аварії загинули 4 осіб.
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