ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции перевернулся автобус: 8 человек погибли, десятки пострадали

Новина українською →
Бодрум, Воскресенье 05 февраля 2023 10:46
В Турции перевернулся автобус: 8 человек погибли, десятки пострадали Фото: в Турции перевернулся пассажирский автобус (flickr by Samer Mahroos)
Автор: Наталья Юрченко

Пассажирский автобус в Турции перевернулся, слетев с дороги. В результате аварии по меньшей мере 8 человек погибли, десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Авария произошла на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум.

Транспорт перевернулся на перекрестке и слетел с трассы. На место ДТП было направлено несколько бригад скорой помощи, спасателей и полиции.

По предварительной информации, известно о 8 погибших в результате аварии, а также о 35 пострадавших.

По факту аварии в Турции начали расследование.

В Турции перевернулся автобус: 8 человек погибли, десятки пострадали

Фото: в Турции перевернулся пассажирский автобус (ntv.com)

Напомним, недавно в Бразилии автобус, в котором находилась футбольная команда, упал с моста. В результате аварии погибли 4 человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Авария автобуси
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина