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У Туреччині оприлюднили остаточні результати першого туру виборів президента

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його конкурент на виборах Кемаль Киличдароглу (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вища виборча комісія Туреччини підрахувала остаточні результати першого туру президентських виборів. Перше місце посів глава держави Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За даними результатів першого туру, Ердоган набрав 49,24% голосів. Друге місце зайняв його головний конкурент на виборах, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу з 45,07% голосів.

Другий тур

Варто зауважити, що оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, у Туреччині пройде другий тур між Ердоганом та Киличдароглу. Він відбудеться у неділю, 28 травня.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Енер раніше зазначав, що у країні вперше відбудеться другий тур президентських виборів. До цього главу держави обирали одразу.

При цьому Ердоган залишається впевненим у своїй перемозі, як і його уряд. Наприклад, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що турецька опозиція вже усвідомлює свою поразку на виборах.

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ТурцияПрезидентські вибориРеджеп Тайіп Ердоган