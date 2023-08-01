У Туреччині невідомий напав на консульство Швеції. Є поранена

За даними ЗМІ, невідомий вчинив збройний напад на консульство через проблеми із видачею візи. Попередньо, затриманий мав сирійське громадянство, а мер Ізміру заявив, що напад скоїла "психічно неповноцінна особа".

Також відомо, що внаслідок нападу було поранено працівницю консульства, яка є громадянкою Туреччини. Її було госпіталізовано.

Після нападу міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тунч зробив заяву у своєму акаунті в Twitter.

"Я рішуче засуджую збройний напад на будівлю консульства Швеції в Ізмірі. Бажаю якнайшвидшого одужання нашим громадянам, які постраждали внаслідок теракту. Для з'ясування цього лихого інциденту розпочато необхідне судове розслідування. Турецька Республіка є захисником прав і законів місій, що діють у її межах, а наші сили безпеки є гарантією її миру", - написав він.

Коран та вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Попередні акції зі спаленням Корану в Швеції, проведені під різними приводами, спровокували велике обурення у мусульманському світі. Зокрема, Туреччина звинувачує Швецію в "підтримці тероризму".

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