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У Туреччині назвали кількість суден, що пройшли "зерновим коридором"

Фото: зерновий коридор забезпечив прохід 626 суден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Зерновим коридором" в період з 1 серпня минулого року по 5 січня 2023 року пройшло 626 суден, повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

За його словами, це дозволило експортувати з портів України 16,8 млн тонн агропродукції, що зробило вагомий внесок в усунення глобальної продовольчої кризи.

Міністр нагадав, що у перші місяці війни вартість тонн пшениці на світових ринках підскочила до 440 доларів, тоді як сьогодні ця цифра не перевищує 320 доларів за тонну.

"Різниця у 120 доларів - це та користь, яку отримали люди у всьому світі", - наголосив Кірішчі.

Він повідомив, що 54% агропродукції, транспортованої "зерновим коридором", надійшло до портів європейських держав, 28% - до азійських країн, 12% - до країн Африки, а 6% - до Близького Сходу.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки.

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Турция