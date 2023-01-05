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Україна з початку війни експортувала майже 40 млн тонн продовольства

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Україна, Четвер 05 січня 2023 13:44
Україна з початку війни експортувала майже 40 млн тонн продовольства Фото: експорт продовольства з початку війни з України становив 39 млн тонн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ввід початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза - 15,6 млн тонн, пшениця - 8,6 млн тонн та соняшникова олія - 3,3 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За даними прес-служби, за останній місяць 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції. Це на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад.

Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур:

  • 15,6 млн тонн - кукурудза (39,96%);
  • 8,6 млн тонн - пшениця (21,98%);
  • 3,3 млн тонн - соняшникова олія (8,37%);
  • 3 млн тонн - ріпак (7,75%);
  • 2,7 млн тонн - насіння соняшника (6,92%);
  • 2,2 млн тонн - шроти (5,8%);
  • 1,7 млн тонн - ячмінь (4,37%);
  • 1,7 млн тонн - соєві боби (4,48%),
  • 188 тис. тонн - соєва олія (0,48%).

Нагадаємо, у 2022 році в умовах війни експорт товарів з України скоротився на 35% до 44,1 млрд доларів. Найбільше постраждала металургія.

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Міністерство аграрної політики
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