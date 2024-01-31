Путін у лютому поїде в країну НАТО, але вона не підписувала Римський статут

За даними видання, зустріч російського диктатора з президентом Туреччини має відбутись 12 лютого.

Ордер на арешт Путіна

Зауважимо, що можливості Путіна виїжджати за кордон обмежені з березня минулого року, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за ймовірну депортацію українських дітей до Росії, що є військовим злочином.

Однак Туреччина не є учасницею Римського статуту МКС, тому Путін може подорожувати туди, не боячись бути заарештованим за ордером.

Нагадаємо, ми вже повідомляли, що президент Туреччини розраховує, що до нього з офіційними візитами приїдуть президент Ірану Ібрагім Раїсі та російський диктатор Путін.

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