RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин в феврале поедет в страну НАТО, но она не подписывала Римский статут

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин в феврале планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча должна состояться в Турции, которая является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, встреча российского диктатора с президентом Турции состоится 12 февраля.

Ордер на арест Путина

Заметим, что возможности Путина выезжать за границу ограничены с марта прошлого года, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за вероятную депортацию украинских детей в Россию, являющуюся военным преступлением.

Однако Турция не является участницей Римского устава МКС, поэтому Путин может путешествовать туда, не опасаясь быть арестованным по ордеру.

Напомним, мы уже сообщали, что президент Турции рассчитывает, что в него с официальными визитами приедут президент Ирана Ибрагим Раиси и российский диктатор Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины