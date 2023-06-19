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В Туреччині за день сталися два землетруси

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Туреччина, Понеділок 19 червня 2023 02:45
В Туреччині за день сталися два землетруси Фото: в Туреччині сталися потужні землетруси (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Два землетруси магнітудою більше чотирьох балів за шкалою ріхтера сталися в Туреччині в неділю, 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) у Twitter.

На сході країни, в Пютюрге, районі провінції Малатія, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Його зафіксували о 18:36 на глибині 7,06 км.

Також, землетрус магнітудою в 4 бала зафіксували о 23:59 у провінції Адана, в районі Саімбейлі.

Наразі інформації про руйнування чи жертви не було.

Землетруси в Туреччині

6 лютого південну та центральну частини Туреччини вразили катастрофічні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. Число загиблих людей внаслідок природнього лиха становить близько 50 тисяч.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі оцінив збитки внаслідок землетрусів у 80 млрд доларів. Було зруйновано сотні будівель та критична інфраструктура.

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