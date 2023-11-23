Туреччина знову відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО, - Reuters

Туреччина повідомила НАТО, що ратифікацію заявки Швеції на членство не буде завершено вчасно, щоб дозволити провести церемонію вступу на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня комісія турецького парламенту із закордонних справ відклала голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО, щоб провести подальші переговори з цього питання.

Комісія, швидше за все, відновить обговорення цього питання у вівторок чи середу, повідомило одне з джерел. У ці дні 28-29 листопада міністри закордонних справ НАТО зустрінуться в Брюсселі. Зустріч, яка, як сподівалися деякі представники західного оборонного блоку, мала ознаменувати вступ Швеції.

Затягування ратифікації

І Швеція, і Фінляндія звернулися з проханням вступити до НАТО у травні минулого року після вторгнення Росії в Україну.

Президент Таїп Ердоган тоді висловив заперечення проти обох запитів. У квітні Туреччина підтримала пропозицію Фінляндії, але змусила чекати.

Туреччина зажадала, щоб Швеція зробила додаткові кроки проти місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США вважають за терористичне угрупування.

У відповідь Стокгольм надав законопроект про боротьбу з тероризмом, який робить членство в терористичній організації незаконним, а також знімає обмеження на експорт зброї до Туреччини. Швеція заявляє, що виконала свою частину угоди, підписаної минулого року.

Для ратифікації законопроект має бути схвалений турецькою комісією із закордонних справ, перш ніж його буде винесено на повне голосування в парламенті, яке може відбутися за кілька днів або тижнів. Потім Ердоган підпише закон, який завершує процес, тривалість якого засмутила союзників Анкари і стала перевіркою її зв'язків із Заходом.

Хоча член НАТО Угорщина також не ратифікувала членство Швеції, Туреччина розглядається як головна перешкода на шляху до вступу Швеції.