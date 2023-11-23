Турция снова отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО, - Reuters

Турция сообщила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя, чтобы позволить провести церемонию вступления на встрече министров иностранных дел Альянса на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила голосование по заявке Швеции на членство в НАТО, чтобы провести дальнейшие переговоры по этому вопросу.

Комиссия, скорее всего, возобновит обсуждение этого вопроса во вторник или среду, сообщил один из источников. В эти дни, 28-29 ноября, министры иностранных дел НАТО встретятся в Брюсселе. Встреча, которая, как надеялись некоторые представители западного оборонного блока, должна была ознаменовать вступление Швеции.

Затягивание ратификации

И Швеция, и Финляндия обратились с просьбой о вступлении в НАТО в мае прошлого года после вторжения России в Украину.

Президент Тайип Эрдоган тогда высказал возражения против обоих запросов. В апреле Турция поддержала предложение Финляндии, но заставила ждать.Швецию

Турция потребовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

В ответ Стокгольм представил законопроект о борьбе с терроризмом, который делает членство в террористической организации незаконным, а также снимает ограничения на экспорт оружия в Турцию. Швеция заявляет, что выполнила свою часть соглашения, подписанного в прошлом году.

Для ратификации законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на полное голосование в парламенте, которое может состояться через несколько дней или недель. Затем Эрдоган подпишет закон, завершающий процесс, длительность которого расстроила союзников Анкары и стала проверкой ее связей с Западом.

Хотя член НАТО Венгрия также не ратифицировала членство Швеции, Турция рассматривается как главное препятствие на пути к вступлению Швеции.