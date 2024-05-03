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Туреччина заявила, що не передасть C-400 іншим країнам. Їх пропонували віддати Україні

Анкара, П'ятниця 03 травня 2024 09:24
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Туреччина заявила, що не передасть C-400 іншим країнам. Їх пропонували віддати Україні Фото: Туреччина відмовилася передавати системи С-400 іншим країнам (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина заявила, що не буде передавати іншим країнам зенітно-ракетні комплекси С-400, куплені у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Туреччини Яшара Гюлера в інтерв'ю CNN Türk.

"Ми не можемо експортувати нашу систему С-400 до будь-якої іншої країни", - сказав глава Міноборони.

При цьому Гюлер висловив сподівання, що для захисту повітряного простору Туреччини скоро буде реалізовано проект Hava Soj. Він передбачає виробництво літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.

"Hava Soj є важливою. Наша діяльність продовжується. Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну роботу. Сподіваюся, наші 4 літаки будуть готові", - наголосив міністр.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у 2023 році США запропонували Туреччині передати Україні системи протиповітряної боротьби С-400, які Анкара закупила раніше у Росії. Відомо, що сума контракту становила близько 2,5 млрд доларів.

Проте Туреччина відмовилася від цієї ідеї. Тодішній міністр оборони звинуватив Вашингтон у нібито втручанні у внутрішні справи Туреччини.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Туреччина розгорнути С-400 на кордоні з Іраком.

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