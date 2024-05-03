Туреччина заявила, що не передасть C-400 іншим країнам. Їх пропонували віддати Україні

Туреччина заявила, що не буде передавати іншим країнам зенітно-ракетні комплекси С-400, куплені у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Туреччини Яшара Гюлера в інтерв'ю CNN Türk.

"Ми не можемо експортувати нашу систему С-400 до будь-якої іншої країни", - сказав глава Міноборони. При цьому Гюлер висловив сподівання, що для захисту повітряного простору Туреччини скоро буде реалізовано проект Hava Soj. Він передбачає виробництво літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби. "Hava Soj є важливою. Наша діяльність продовжується. Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну роботу. Сподіваюся, наші 4 літаки будуть готові", - наголосив міністр.