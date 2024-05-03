Турция заявила, что не передаст C-400 другим странам. Их предлагали отдать Украине

Турция заявила, что не будет передавать другим странам зенитно-ракетные комплексы С-400, купленные у России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Турции Яшара Гюллера в интервью CNN Türk.

"Hava Soj - важна. Наша деятельность продолжается. Tusaş и Aselsan ведут интенсивную работу. Надеюсь, наши 4 самолета будут готовы", - подчеркнул министр.

При этом Гюллер выразил надежду, что для защиты воздушного пространства Турции скоро будет реализован проект Hava Soj. Он предполагает производство самолетов специального назначения для радиоэлектронной борьбы.

"Мы не можем экспортировать нашу систему С-400 в любую другую страну", - сказал глава Минобороны.

Что этому предшествовало

Напомним, в 2023 году США предложили Турции передать Украине системы противовоздушной борьбы С-400, которые Анкара закупила ранее у России. Известно, что сумма контракта составила около 2,5 млрд долларов.

Однако Турция отказалась от этой идеи. Тогдашний министр обороны обвинил Вашингтон в якобы вмешательстве во внутренние дела Турции.

Позже в СМИ появилась информация, что Турция развернет С-400 на границе с Ираком.

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