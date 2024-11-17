Туреччина завадила президенту Ізраїлю потрапити на саміт в Баку

Зауважимо, що відносини між Ізраїлем та Туреччиною залишаються доволі напруженими. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на палестинського мітингу в Стамбулі та назвав Ізраїль "окупантом".

У відповідь на це Тель-Авів навіть доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини.

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