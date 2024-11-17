Турция помешала президенту Израиля попасть на саммит в Баку

Отметим, что отношения между Израилем и Турцией остаются достаточно напряженными. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на палестинского митинге в Стамбуле и назвал Израиль "оккупантом".

В ответ на это Тель-Авив даже поручил своим дипломатам уехать из Турции.

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