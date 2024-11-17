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Турция помешала президенту Израиля попасть на саммит в Баку

Фото: президент Израиля Ицхак Герцог (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция не разрешила пролет самолета президента Израиля Ицхака Герцога. Его визит на климатическую конференцию ООН в Баку упразднен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

Отметим, что отношения между Израилем и Турцией остаются достаточно напряженными. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на палестинского митинге в Стамбуле и назвал Израиль "оккупантом".

В ответ на это Тель-Авив даже поручил своим дипломатам уехать из Турции.

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ИзраильТурция