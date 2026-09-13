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Туреччина запропонувала створити TÜRKPOL - спільну поліцію тюркських держав

04:20 13.09.2026 Нд
1 хв
Що відомо про нову ініціативу?
aimg Пилип Бойко
Туреччина запропонувала створити TÜRKPOL - спільну поліцію тюркських держав Фото: турецька поліція (GettyImages)
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Туреччина запропонувала створити в межах Організації тюркських держав спільну правоохоронну структуру TÜRKPOL. Її планують сформувати за моделлю міжнародних організацій на кшталт Інтерполу та використовувати для посилення співпраці між правоохоронними органами країн-учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Відповідну пропозицію озвучив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая під час засідання Ради міністрів внутрішніх справ Організації тюркських держав.

За його словами, TÜRKPOL має сприяти розвитку співпраці між правоохоронними структурами тюркських держав. Серед напрямів такої взаємодії розглядається обмін інформацією та координація спільних зусиль.

Турецька сторона пропонує створити структуру за прикладом міжнародних правоохоронних механізмів, зокрема Інтерполу.

Ініціатива є частиною ширшого курсу на поглиблення співпраці між державами Організації тюркських держав у сфері безпеки та правоохоронної діяльності.

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