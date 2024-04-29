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Туреччина закупить газ у американської компанії ExxonMobil замість російського

Фото: Туреччина купуватиме газ у ExxonMobil замість російського (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина веде переговори з американським енергетичним гігантом ExxonMobil про багатомільярдну угоду купівлі скрапленого природного газу (СПГ), щоб знизити свою залежність від російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

Туреччина прагне створити "новий портфель поставок", який зробить її менш залежною від будь-якого окремого партнера, і отримає до 2,5 млн тонн СПГ на рік у рамках довгострокової угоди, яка обговорюється з Exxon, повідомив Байрактар.

За його словами, контракт може бути підписаний на десять років, комерційні умови угоди з Exxon все ще обговорюються.

На Росію припадає близько 40% турецького споживання ЗПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти до Туреччини. Туреччина, яка має мало нафти і газу, сильно залежить від імпорту з Росії, Азербайджану та Ірану, а також СПГ з Алжиру, Катару, США та Нігерії.

Угода Туреччини з Exxon запланована в той час, коли російський експорт до Європи падає, оскільки Європа збільшує закупівлю ЗПГ у світових виробників, щоб скоротити імпорт російського трубопровідного газу у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

Втрата Кремлем європейського ринку

Росія фактично втратила європейський ринок трубопровідного газу, який колись був її основним експортним ринком. Постачання газу до Європи енергетичним монополістом "Газпромом" у 2023 році скоротилося до 28,3 млрд кубометрів. У 2018-2019 роках річний потік сягав 175-180 млрд кубометрів.

Російський експорт зрідженого природного газу до Європи у 2023 році впав на 1,9% до 15,8 млн тонн.

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ТурцияГаз