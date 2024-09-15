Туреччина закликала до мирних переговорів з урахуванням інтересів України

Озтюрк зазначив, що Туреччина "без вагань" підтримує Україну, оскільки вона є "сусідом, історично братньою, сестринською країною". Водночас він наголосив, що підтримка зумовлена не лише питанням кримських татар.

"Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем", - зазначив представник турецького МЗС.

За його словами, Туреччина не хоче затягнення російсько-української війни. Проте він підкреслив, що це не означає, що Україна повинна здатися.

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу", - зазначив Озтюрк..