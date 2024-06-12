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Туреччина візьме участь у саміті миру: хто поїде у Швейцарію від Анкари

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме країну на Глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Він вже підтвердив свою участь у заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TGRT Haber.

"Ми представлятимемо нашу країну на українському саміті миру у Швейцарії", - сказав Фідан.

Він додав, що під час зустрічі турецька делегація поділиться своїми поглядами на досягнення справедливого миру в Україні.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройде з 15-16 червня у Швейцарії. Він буде присвячений обговоренню формули миру президента України Володимира Зеленського.

Україна та Швейцарія запросили на саміт миру 160 держав, проте не всі з них наразі підтвердили свою участь, а деякі країни взагалі відмовилися.

Участь у саміті підтвердили близько 90 країн, причому частина делегацій буде представлена не на вищому рівні.

Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ТуреччинаСаміт мируШвейцарія