Турция примет участие в саммите мира: кто поедет в Швейцарию от Анкары

Глобальный саммит мира

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии. Он будет посвящен обсуждению формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Украина и Швейцария пригласили на саммит мира 160 государств, однако не все из них подтвердили свое участие, а некоторые страны вообще отказались.

Участие в саммите подтвердили около 90 стран, причем часть делегаций будет представлена не на высшем уровне.

Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет, - читайте в материале РБК-Украина.

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