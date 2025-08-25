ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Туреччина витісняє Росію з євразійського ринку: як нова залізниця змінює гру

Понеділок 25 серпня 2025 21:19
UA EN RU
Туреччина витісняє Росію з євразійського ринку: як нова залізниця змінює гру Ілюстративне фото: Туреччина будує нову залізницю, яка витіснить РФ із євразійського ринку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина почала будівництво 224-кілометрової залізниці, яка інтегрує її в альтернативний сухопутний маршрут між Китаєм і Європою в обхід Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Нова залізнична лінія стане частиною Зангезурського коридору (планована залізнична та автодорожня лінія, яка має з'єднати Азербайджан з його ексклавом Нахічевань через південь Вірменії).

Вартість нового залізничного проєкту оцінюють у 2,8 млрд доларів, а його завершення планують до 2029 року. Лінія зможе перевозити до 15 млн тонн вантажів і близько 5,5 млн пасажирів щорічно. У рамках будівництва з'являться п'ять тунелів загальною довжиною 20 км, три віадуки і десятки мостів.

Ця магістраль безпосередньо зв'яже Туреччину з Нахічеванню через Азербайджан, посиливши транспортне значення Анкари.

Проєкт створить до 15 тисяч робочих місць, а економіка східної Анатолії може зрости на 5-7 %. Крім того, нова лінія скоротить доставку товарів з Азії до Європи на 10-15 днів.

"Найважливіше - він витісняє вантажопотоки з російських та іранських маршрутів, підриваючи позиції Москви на євразійському транспортному ринку", - пояснили в розвідці.

Загроза Росії для Туреччини

Нагадаємо, раніше посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що якщо Україна програє війну з Росією, наступною метою Москви може стати Туреччина.

Джелял нагадав, що Росія раніше вже прагнула контролювати протоки Босфор і Дарданелли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Туреччина
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили