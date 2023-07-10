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Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення в Україну захисників Маріуполя, - посол

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Україна, Понеділок 10 липня 2023 12:34
Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення в Україну захисників Маріуполя, - посол Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (mfa.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина не висувала ніяких умов Києву з приводу повернення командирів оборони Маріуполя. В Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива, оскільки піднімаються її рейтинги", - сказав він.

Боднар пропонує не вважати це тільки добрим жест в сторону України. "Це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", - сказав Боднар.

Боднар також розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард".

"Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", - сказав Боднар.

Повернення захисників Маріуполя

Нагадаємо, 8 червня в всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повернулися в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

Більше про те, хто ще повернувся додому з Туреччини, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Про оборону Маріуполя читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогові".

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