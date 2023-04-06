Туреччина вимагала екстрадиції підозрюваного у тероризмі. Швеція їй відмовила
Уряд Швеції відмовився екстрадувати до Туреччини чоловіка, якого Анкара звинувачує в тероризмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду, про яке пише Svenska Dagbladet.
50-річний підозрюваний є підданим Швеції. Анкара вважає його членом "озброєної терористичної організації" у Туреччині. Запит про екстрадицію надійшов у листопаді 2022 року.
Зазначається, що рішення про відмову у видачі було ухвалено на засіданні кабінету міністрів минулого тижня. Разом з тим уряд дозволив видати людину, засуджену майже до 13 років позбавлення волі за шахрайство.
"Чоловік, який є громадянином Туреччини, також затриманий у Швеції. Верховний суд королівства заявив, що не знайшов перешкод для його екстрадиції", - йдеться у матеріалі.
Швеція подала заявку на входження до НАТО в травні 2022 року, проте процес вступу заблокувала Туреччина, зажадавши оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі чи участі у спробі перевороту у 2016 році.
Нагадаємо, що у Туреччині вважають, що Швеція не достатньо бореться з тероризмом, щоб вступити в НАТО.
Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявляв, що процес вступу Швеції до НАТО не зможе просунутися доти, доки країна надає підтримку організаціям, визнаним у Туреччині терористичними.
У Швеції впевнені, що Туреччина схвалить її заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Водночас Стокгольм звертає увагу, що не може виконати всі умови, які висунула Анкара.
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