Туреччина відкриє КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року, - Ердоган

"Ми відкриваємо прикордоний пункт "Яйладагі" для перетину кордону, щоб запобігти будь-яким перевантаженням і полегшити рух. Ми також будемо керувати процесом добровільного повернення мігрантів", - сказав Ердоган.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявляв, що Анкара працюватиме над безпечним і добровільним поверненням додому сирійських мігрантів.

Зазначається, що Туреччина приймає близько 3 мільйонів сирійських мігрантів і біженців, що робить її країною, яка прихистила найбільше сирійських громадян, які втекли від громадянської війни.