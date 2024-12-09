Турция откроет КПП на границе с Сирией, который был закрыт с 2013 года, - Эрдоган

Турция открывает пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасное и добровольное возвращение миллионов сирийских мигрантов, которых она принимает. Он был закрыт с 2013 года из-за боевых действий.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы открываем пограничный пункт "Яйладаги" для пересечения границы, чтобы предотвратить любые перегрузки и облегчить движение. Мы также будем управлять процессом добровольного возвращения мигрантов", - сказал Эрдоган.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявлял, что Анкара будет работать над безопасным и добровольным возвращением домой сирийских мигрантов.
Отмечается, что Турция принимает около 3 миллионов сирийских мигрантов и беженцев, что делает ее страной, приютившей больше всего сбежавших от гражданской войны сирийских граждан.
Напомним, 8 декабря повстанцам в Сирии удалось взять под свой контроль Дамаск. В то же время, стало известно, что диктатор Башар Асад сбежал в Москву и заявил о "мирной передаче власти".
После этого часть стран Европы решила прекратить рассмотрение заявлений от сирийцев на предоставление убежища. Рассматривается даже возможность депортации.
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