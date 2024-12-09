Турция откроет КПП на границе с Сирией, который был закрыт с 2013 года, - Эрдоган

"Мы открываем пограничный пункт "Яйладаги" для пересечения границы, чтобы предотвратить любые перегрузки и облегчить движение. Мы также будем управлять процессом добровольного возвращения мигрантов", - сказал Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявлял, что Анкара будет работать над безопасным и добровольным возвращением домой сирийских мигрантов.

Отмечается, что Турция принимает около 3 миллионов сирийских мигрантов и беженцев, что делает ее страной, приютившей больше всего сбежавших от гражданской войны сирийских граждан.