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Туреччина відкриє КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року, - Ердоган

Понеділок 09 грудня 2024 22:01
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Туреччина відкриє КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Туреччина відкриває пункт пропуску "Яйладагі" на кордоні з Сирією, щоб забезпечити безпечне та добровільне повернення мільйонів сирійських мігрантів, яких вона приймає. Він був закритий з 2013 року через бойові дії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми відкриваємо прикордоний пункт "Яйладагі" для перетину кордону, щоб запобігти будь-яким перевантаженням і полегшити рух. Ми також будемо керувати процесом добровільного повернення мігрантів", - сказав Ердоган.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявляв, що Анкара працюватиме над безпечним і добровільним поверненням додому сирійських мігрантів.

Зазначається, що Туреччина приймає близько 3 мільйонів сирійських мігрантів і біженців, що робить її країною, яка прихистила найбільше сирійських громадян, які втекли від громадянської війни.

Ситуація у Сирії

Нагадаємо, 8 грудня повстанцям у Сирії вдалося взяти під свій контроль Дамаск. Водночас стало відомо, що диктатор Башар Асад втік до Москви та заявив про "мирну передачу влади".

Після цього частина країн Європи вирішила припинити розгляд заяв від сирійців на надання притулку. Розглядається навіть можливість депортації.

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