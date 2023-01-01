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Туреччина успішно випробувала власну систему ППО

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Туреччина, Неділя 01 січня 2023 21:59
Туреччина успішно випробувала власну систему ППО Фото: Туреччина успішно випробувала власну систему ППО Siper (twitter.com 64_gma)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина успішно завершила випробування власного висотного зенітно-ракетного комплексу великої дальності Siper.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра у Twitter.

За словами Деміра, їх система під час випробувань вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

"Новорічний подарунок турецькій нації: місцева турецька ракета протиповітряної оборони далекого радіусу дії Siper успішно пройшла випробувальний вогонь і вразила ціль", - заявив голова адміністрації оборонної промисловості.

Уряд Туреччини планує вже в 2023 році поставляти власну ППО до збройних сил країни. Згідно з планами Туреччини, до 2026 року SIPER має становити основу національної ППО.

Нагадаємо, днями в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух, і результаті чого є жертви.

Раніше ми писали, що в Туреччині стався вибух на грузовому судні, серед постраждалих є українець.

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