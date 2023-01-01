Туреччина успішно випробувала власну систему ППО
Туреччина успішно завершила випробування власного висотного зенітно-ракетного комплексу великої дальності Siper.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра у Twitter.
За словами Деміра, їх система під час випробувань вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.
New Year's gift to Turkish nation: Long-range Turkish indigenous air defense missile, Siper, successfully completes test-fire, hits targethttps://t.co/w1UpGHuxjv pic.twitter.com/dzA46YOEmj— DAILY SABAH (@DailySabah) December 31, 2022
"Новорічний подарунок турецькій нації: місцева турецька ракета протиповітряної оборони далекого радіусу дії Siper успішно пройшла випробувальний вогонь і вразила ціль", - заявив голова адміністрації оборонної промисловості.
Уряд Туреччини планує вже в 2023 році поставляти власну ППО до збройних сил країни. Згідно з планами Туреччини, до 2026 року SIPER має становити основу національної ППО.
Нагадаємо, днями в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух, і результаті чого є жертви.
Раніше ми писали, що в Туреччині стався вибух на грузовому судні, серед постраждалих є українець.
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