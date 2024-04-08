Туреччина цього року проведе саміт із продовольчої безпеки, - Боднар

Влада Туреччини має намір провести цього року продовольчий саміт.
Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Şafak.
"Після мирного саміту в Швейцарії в Туреччині буде організовано великий саміт із продовольчої безпеки. Президенти також обговорили це питання 8 березня. У рамках формули миру Туреччина взяла на себе цей пункт. Ми очікуємо, що цей захід буде організовано або в Анкарі, або в Стамбулі цього року", - заявив він.
Боднар заявив, що договори й угоди, підписані 8 березня під час зустрічі президента Володимира Зеленського та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, важливі як для самого президента, так і для України.
"Президент Зеленський буде радий вітати Ердогана в Україні. Ми також плануємо візит прем'єр-міністра", - додав він.
8 березня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини. Його супроводжував міністр оборони України Рустем Умеров.
Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських бранців.
Після зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти мирний саміт щодо війни в Україні. На нього Анкара хоче запросити представників Москви.
Зеленський своєю чергою відреагував на формат, запропонований Ердоганом. За його словами, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті.
Крім того, Україна та Туреччина підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією між митними органами двох держав.
Також Зеленський передав Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них і репресовані кримські татари.
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