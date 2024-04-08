Туреччина цього року проведе саміт із продовольчої безпеки, - Боднар

"Після мирного саміту в Швейцарії в Туреччині буде організовано великий саміт із продовольчої безпеки. Президенти також обговорили це питання 8 березня. У рамках формули миру Туреччина взяла на себе цей пункт. Ми очікуємо, що цей захід буде організовано або в Анкарі, або в Стамбулі цього року", - заявив він.

Боднар заявив, що договори й угоди, підписані 8 березня під час зустрічі президента Володимира Зеленського та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, важливі як для самого президента, так і для України.

"Президент Зеленський буде радий вітати Ердогана в Україні. Ми також плануємо візит прем'єр-міністра", - додав він.