Туреччина стане посередником на переговорах про припинення вогню у Газі

За інформацією з джерел у сфері безпеки, Калин проведе переговори з відповідними сторонами щодо плану по Газі, запропонованого Трампом, у рамках переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Катару, США й Єгипту.

Речник МЗС Катару Маджид аль-Ансарі на пресконференції в Досі заявив, що Туреччина приєднається до переговорів щодо припинення вогню в Газі.

"Зусилля Катару, Єгипту і Туреччини будуть реалізовуватися колективно і скоординовано для завершення війни. Нашою основною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі", - підкреслив Ансарі.

Він нагадав, що перемовини про припинення вогню в Газі тривають за посередництва Катару, США та Єгипту, і підтвердив участь Туреччини в процесі.

Ансарі також повідомив, що голова єгипетської розвідки вчора зустрічався з делегацією ХАМАС, а Туреччина приєднається до засідання.

План Трампа переданий ХАМАСу

Коментуючи оголошений президентом США Дональдом Трампом всеосяжний план щодо завершення конфлікту в Газі, Ансарі заявив, що Анкара високо цінує відданість США завершенню війни у Секторі Газа і додав, що "нашою головною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі".

Він повідомив, що Катар і Єгипет передали план Трампа щодо Гази.

"Поки що зарано чекати на відповідь, але ми віримо, що рух продемонструє позитивний підхід", - сказав він.

Ансарі підкреслив, що Катар від самого початку докладав великих зусиль для досягнення припинення вогню у смузі Газа, доставки гуманітарної допомоги та недопущення подальшої ескалації, і нагадав, що Арабська мирна ініціатива досі залишається на порядку денному.

Він також позитивно оцінив ініціативу створення Ради миру, оголошену Трампом, і висловив підтримку ролі США як гаранта цього процесу.

"Катар зберігає всі свої юридичні права щодо ізраїльського нападу. Наш пріоритет - суверенітет країни та безпека наших громадян. Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу під час учорашньої телефонної розмови вибачився й запевнив, що це не повториться", - сказав Ансарі.

Речник МЗС Катару додав, що зусилля Туреччини для досягнення припинення вогню в Газі тривають безперервно.

"Наша мета - завершити війну, щоденні вбивства палестинців та голод будь-якою ціною й оголосити про угоду якомога швидше", - сказав він.