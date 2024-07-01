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Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з розмінування Чорного моря

Фото: міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії під час підписання меморандуму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 липня, Туреччина, Румунія і Болгарія почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, особливо для українського експорту зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ініціатива, очолювана Стамбулом, спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певних районах Чорного моря внаслідок війни.

Минулого року російський ракетний удар поблизу Одеси вразив комерційне судно, внаслідок чого загинув капітан і були поранені інші. Судно, найняте сільськогосподарським гігантом Cargill Inc., також було пошкоджено вибухом під час плавання з українського порту в Чорному морі в листопаді.

У березні Україна заявила, що експорт з її чорноморських портів майже повернувся до довоєнних обсягів після неодноразових атак і перебоїв у роботі після повномасштабного вторгнення Росії. Проте порти навколо Одеси стикаються з частими ударами з боку Росії, які продовжують переривати роботу.

Україна експортувала 37,4 млн тонн сільськогосподарської продукції з портів Одеси, Чорноморська та Південного з моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року.
 

Розмінування Чорного моря

У прагненні до забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, Болгарія, Румунія і Туреччина об'єднали зусилля для створення спільної групи з розмінування. Ця ініціатива, що зародилася в січні 2024 року, знаменує собою важливий крок у боротьбі з морськими мінами, що становлять загрозу для мирного судноплавства, особливо для експорту зерна з України.

11 січня міністри оборони трьох країн офіційно скріпили угоду, підписавши меморандум про взаєморозуміння у Стамбулі. Підписанти - міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов - продемонстрували свою прихильність до співпраці в галузі забезпечення безпеки Чорного моря.

Створення цієї групи з розмінування стало відповіддю на збільшені ризики, пов'язані з військовими діями в регіоні. Морські міни, що дрейфують у водах Чорного моря, становлять серйозну загрозу для комерційних суден, а також для гуманітарних місій, спрямованих на доставку продовольства в регіони, які цього потребують.

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