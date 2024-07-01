RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по разминированию Черного моря

Фото: министры обороны Турции, Румынии и Болгарии во время подписания меморандума (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно для украинского экспорта зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инициатива, возглавляемая Стамбулом, направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны.

В прошлом году российский ракетный удар вблизи Одессы поразил коммерческое судно, в результате чего погиб капитан и были ранены другие. Судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., также было повреждено взрывом во время плавания из украинского порта в Черном море в ноябре.

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и перебоев в работе после полномасштабного вторжения России. Тем не менее порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России, которые продолжают прерывать работу.

Украина экспортировала 37,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции из портов Одессы, Черноморска и Южного с момента открытия морского коридора в августе 2023 года.

 

Разминирование Черного моря

В стремлении к обеспечению безопасности судоходства в Черном море, Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию. Эта инициатива, зародившаяся в январе 2024 года, знаменует собой важный шаг в борьбе с морскими минами, представляющими угрозу для мирного судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.

11 января министры обороны трех стран официально скрепили соглашение, подписав меморандум о взаимопонимании в Стамбуле. Подписанты - министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов - продемонстрировали свою приверженность сотрудничеству в области обеспечения безопасности Черного моря.

Создание этой группы по разминированию стало ответом на возросшие риски, связанные с военными действиями в регионе. Морские мины, дрейфующие в водах Черного моря, представляют серьезную угрозу для коммерческих судов, а также для гуманитарных миссий, направленных на доставку продовольствия в нуждающиеся регионы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияБолгарияРумыниячорное мореВойна России против Украины