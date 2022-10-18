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Туреччина пропонує продовжити зернову угоду на 6 місяців або рік

Фото: представник президента Туреччини Ібрагім Калин (wikipedia.org)
Автор: Ілона Свиридова

Турецька сторона пропонує продовжити угоду про зерновий коридор через Чорне море на більш тривалий термін - 6 місяців або рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю офіційного представника президента Туреччини Ібрагіма Калина телеканалу A Haber.

"Ми просимо продовження договору про зерновий коридор на 3, 6 місяців або рік. У нас склалося позитивне враження від (президента Росії, - ред.) Путіна. Я бачу в цьому надію", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні поки що не можна сказати, чи буде продовжено угоду і на скільки. Але турецька сторона вважає за доцільне продовження на 6 місяців або рік.

Зазначимо, зерновий коридор Чорним морем для експорту української аграрної продукції розпочав роботу в серпні за посередництва Туреччини та ООН. На сьогодні відомо, що сторони мають продовжити угоду, яка діє до 22 листопада.

Розблокування портів дозволило Україні відновити агарний експорт, але є побоювання того, що Росія використає провокацію з підривом Кримського мосту для того, щоб не продовжувати угоду.

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